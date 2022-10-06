В Гонконге бесплатно раздадут 500 тысяч авиабилетов для поддержки туризма

Власти Гонконга намерены бесплатно раздать 500 тыс. авиабилетов на общую сумму 254 млн долларов США для поддержки туризма.
Акция планируется в начале следующего года, после того, как в городе будут окончательно сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.
"Как только правительство объявит об отмене всех антиковидных ограничений для прибывающих путешественников, мы развернем рекламную кампанию бесплатных авиабилетов", - приводит издание слова директора ведомства по делам туризма Дэна Чэна.
С этой целью администрация международного аэропорта Гонконга намерена активно работать с местными авиакомпаниями. Бесплатные билеты на самолет предназначены не только для прибывающих туристов - некоторые из них будут переданы выезжающим путешественникам, а часть распределена через турагентов.
Отметим, что до пандемии Гонконг считался одним из самых посещаемых городов мира, в 2019 году его посетили 56 млн туристов. За первые восемь месяцев текущего года эта цифра составила всего 184 тыс.