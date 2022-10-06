В Гонконге бесплатно раздадут 500 тысяч авиабилетов для поддержки туризма

Власти Гонконга намерены бесплатно раздать 500 тыс. авиабилетов на общую сумму 254 млн долларов США для поддержки туризма.

Власти Гонконга намерены бесплатно раздать 500 тыс. авиабилетов на общую сумму 254 млн долларов США для поддержки туризма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post .

Акция планируется в начале следующего года, после того, как в городе будут окончательно сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.

"Как только правительство объявит об отмене всех антиковидных ограничений для прибывающих путешественников, мы развернем рекламную кампанию бесплатных авиабилетов", - приводит издание слова директора ведомства по делам туризма Дэна Чэна.

С этой целью администрация международного аэропорта Гонконга намерена активно работать с местными авиакомпаниями. Бесплатные билеты на самолет предназначены не только для прибывающих туристов - некоторые из них будут переданы выезжающим путешественникам, а часть распределена через турагентов.

Отметим, что до пандемии Гонконг считался одним из самых посещаемых городов мира, в 2019 году его посетили 56 млн туристов. За первые восемь месяцев текущего года эта цифра составила всего 184 тыс.