О нас

В Гонконге бесплатно раздадут 500 тысяч авиабилетов для поддержки туризма

В Гонконге бесплатно раздадут 500 тысяч авиабилетов для поддержки туризма Власти Гонконга намерены бесплатно раздать 500 тыс. авиабилетов на общую сумму 254 млн долларов США для поддержки туризма.
Другие страны
6 октября 2022 г. 08:57
В Гонконге бесплатно раздадут 500 тысяч авиабилетов для поддержки туризма

Власти Гонконга намерены бесплатно раздать 500 тыс. авиабилетов на общую сумму 254 млн долларов США для поддержки туризма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Акция планируется в начале следующего года, после того, как в городе будут окончательно сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.

"Как только правительство объявит об отмене всех антиковидных ограничений для прибывающих путешественников, мы развернем рекламную кампанию бесплатных авиабилетов", - приводит издание слова директора ведомства по делам туризма Дэна Чэна.

С этой целью администрация международного аэропорта Гонконга намерена активно работать с местными авиакомпаниями. Бесплатные билеты на самолет предназначены не только для прибывающих туристов - некоторые из них будут переданы выезжающим путешественникам, а часть распределена через турагентов.

Отметим, что до пандемии Гонконг считался одним из самых посещаемых городов мира, в 2019 году его посетили 56 млн туристов. За первые восемь месяцев текущего года эта цифра составила всего 184 тыс.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Hong Kong to give away 500,000 airline tickets to revive tourism

Самое читаемое

В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi