О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гондурасе во время митинга убили мэра муниципалитета 

В Гондурасе во время митинга убили мэра муниципалитета  Мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан был застрелен на территории департамента Франсиско Морасан, расположенном в центральной части Гондураса.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 16:13
В Гондурасе во время митинга убили мэра муниципалитета 

Мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан был застрелен на территории департамента Франсиско Морасан, расположенном в центральной части Гондураса.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал teleSUR.

Атака на политика, представлявшего Либеральную партию, произошла в тот момент, когда он выступал на митинге перед своими сторонниками. Преступник произвел 15 выстрелов в Гаитана. Участники мероприятия задержали нападавшего и передали его полиции.

Пока не выдвигалось версий насчет вероятных организаторов убийства. Либеральная партия осудила преступление и призвала власти провести тщательное расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hondurasda mitinq zamanı mer güllələnərək öldürülüb

Другие новости из категории

В Аргентине проходят парламентские выборы
В Аргентине проходят парламентские выборы
14 ноября 2021 г. 17:20
Сын Каддафи намерен баллотироваться в президенты Ливии
Сын Каддафи намерен баллотироваться в президенты Ливии
14 ноября 2021 г. 14:41
В Германии общее число случаев коронавируса превысило 5 млн
В Германии общее число случаев коронавируса превысило 5 млн
14 ноября 2021 г. 13:40
В Болгарии при пожаре в больнице погибли три человека
В Болгарии при пожаре в больнице погибли три человека
14 ноября 2021 г. 12:06
Число погибших при столкновениях в тюрьме Эквадора возросло до 68
ФотоЧисло погибших при столкновениях в тюрьме Эквадора возросло до 68
14 ноября 2021 г. 10:44
Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США
Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США
14 ноября 2021 г. 10:29
В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов
В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов
14 ноября 2021 г. 09:26
В Болгарии началось голосование на выборах президента
В Болгарии началось голосование на выборах президента
14 ноября 2021 г. 09:07
Глава Еврокомиссии высоко оценила итоги климатической конференции
Глава Еврокомиссии высоко оценила итоги климатической конференции
14 ноября 2021 г. 08:59
Блинкен обсудил с Ван И подготовку к предстоящему онлайн-саммиту США и Китая
Блинкен обсудил с Ван И подготовку к предстоящему онлайн-саммиту США и Китая
14 ноября 2021 г. 08:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi