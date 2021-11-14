В Гондурасе во время митинга убили мэра муниципалитета

Мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан был застрелен на территории департамента Франсиско Морасан, расположенном в центральной части Гондураса.

Мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан был застрелен на территории департамента Франсиско Морасан, расположенном в центральной части Гондураса.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал teleSUR .

Атака на политика, представлявшего Либеральную партию, произошла в тот момент, когда он выступал на митинге перед своими сторонниками. Преступник произвел 15 выстрелов в Гаитана. Участники мероприятия задержали нападавшего и передали его полиции.

Пока не выдвигалось версий насчет вероятных организаторов убийства. Либеральная партия осудила преступление и призвала власти провести тщательное расследование.