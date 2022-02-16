В Гондурасе суд выдал ордер на арест экс-президента Эрнандеса

Судья, назначенный членами Верховного суда Гондураса, во вторник выдал ордер на арест бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса.

Судья, назначенный членами Верховного суда Гондураса, во вторник выдал ордер на арест бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета La Tribuna.

Эрнандес заявил о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В соответствии с законодательством на вынесение решения, касающегося экстрадиции бывшего главы государства, отводится три месяца.

Ранее на текущей неделе власти центральноамериканской республики получили запрос от США на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Его обвиняют в контрабанде наркотиков. В США полагают, что политик был причастен к перевозке на американскую территорию значительного объема кокаина.