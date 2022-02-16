В Гондурасе суд выдал ордер на арест экс-президента Эрнандеса

Судья, назначенный членами Верховного суда Гондураса, во вторник выдал ордер на арест бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса.
Эрнандес заявил о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В соответствии с законодательством на вынесение решения, касающегося экстрадиции бывшего главы государства, отводится три месяца.
Ранее на текущей неделе власти центральноамериканской республики получили запрос от США на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Его обвиняют в контрабанде наркотиков. В США полагают, что политик был причастен к перевозке на американскую территорию значительного объема кокаина.