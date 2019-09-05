В Гондурасе суд приговорил жену экс-президента к 58 годам тюрьмы

Суд в среду приговорил Росу Элену Бонилью, жену экс-президента Гондураса Порфирио Лобо, к 58 годам лишения свободы.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Верховного суда республики Карлоса Силву.

"Бывшая первая леди Роса Элена Бонилья приговорена к 58 годам тюремного заключения за преступления в сфере ненадлежащего присвоения средств и мошенничества", - сказал Силва. Адвокат 52-летней Бонильи заявил, что его подзащитная невиновна и что в Верховный суд будет подана апелляция.

Супруга экс-президента была задержана в конце февраля 2018 года. Прокуратура Гондураса обвинила ее в присвоении более $700 тыс., которые предназначались для реализации различных социальных программ.