​В Гондурасе прошли протесты с требованием отставки президента

Тысячи человек вышли во вторник на улицы столицы Гондураса, Тегусигальпы, требуя от президента центральноамериканского государства Хуана Орландо Эрнандеса сложить полномочия на фоне обвинений в получении от наркомафии средств для финансирования своей предвыборной кампании 2013 года.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство Reuters, протестующие прошли маршем по центральным улицам столицы в направлении парламента, выкрикивая соответствующие лозунги против главы государства. Манифестация переросла в столкновения с силами правопорядка, которые применили к протестующим слезоточивый газ. По информации местного отделения Красного креста, пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.