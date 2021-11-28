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​​​​​​​В Гондурасе пройдут президентские и парламентские выборы

​​​​​​​В Гондурасе пройдут президентские и парламентские выборы Около 5,7 тыс. избирательных участков откроются в Гондурасе в воскресенье для организации волеизъявления граждан страны на выборах президента и трех вице-президентов, 128 депутатов Национального конгресса (однопалатного парламента), 20 депутатов Центральн
Другие страны
28 ноября 2021 г. 05:21
​​​​​​​В Гондурасе пройдут президентские и парламентские выборы

Около 5,7 тыс. избирательных участков откроются в Гондурасе в воскресенье для организации волеизъявления граждан страны на выборах президента и трех вице-президентов, 128 депутатов Национального конгресса (однопалатного парламента), 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также мэров, вице-мэров и членов местных советов 298 муниципалитетов страны.

Как передает Report, к участию в голосовании приглашены более 5 млн зарегистрированных в 9,5-миллионной центральноамериканской республике избирателей, процесс будут сопровождать 6 тыс. представителей местных институтов гражданского общества, волонтеры Национального уполномоченного по правам человека, а также 400 международных наблюдателей, в том числе от Организации американских государств и Европейского союза.

Согласно конституции страны от 20 января 1982 года (действует с поправками), Гондурас является президентской республикой. Законодательная власть принадлежит однопалатному Национальному конгрессу. На пост главы государства претендуют 14 кандидатов. Президентом страны на четырехлетний срок будет избран тот, за кого проголосуют большинство избирателей. Второй тур не предусмотрен.

Результаты последнего социологического опроса местного Центра демократических исследований (CESPAD) относят к числу фаворитов бывшую первую леди страны Сиомару Кастро и мэра столицы республики, города Тегусигальпа, Насри Асфуру с уровнем поддержки 38% и 21% соответственно.

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