В Гондурасе при ДТП с автобусом погибли 4 человека, еще 15 ранены

По меньшей мере четыре человека погибли, 15 получили ранения после того, как автобус перевернулся вблизи муниципалитета Санта-Роса-де-Копан на западе Гондураса.

По меньшей мере четыре человека погибли, 15 получили ранения после того, как автобус перевернулся вблизи муниципалитета Санта-Роса-де-Копан на западе Гондураса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в заявлении спасательной службы страны.

"По меньшей мере четыре мигранта погибли и 15 получили ранения сегодня утром после того, как транспортное средство, на котором они ехали к границе с Гватемалой, перевернулось возле Санта-Роса-де-Копан. Четверо погибших мигрантов являются гражданами Венесуэлы", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, автобус, перевозивший граждан Венесуэлы, Гаити, Эквадора и Кубы, перевернулся и упал в реку. По предварительным данным, причиной инцидента стала плохая видимость на дорогах из-за тумана. Пострадавших доставили в больницы.