О нас

В Гондурасе начали спецоперации после волны убийств

В Гондурасе начали спецоперации после волны убийств Власти Гондураса объявили, что в карибском департаменте страны Кортес, где произошла волна убийств, проведут силовые спецоперации.
Другие страны
25 июня 2023 г. 22:09
В Гондурасе начали спецоперации после волны убийств

Власти Гондураса объявили, что в карибском департаменте страны Кортес, где произошла волна убийств, проведут силовые спецоперации.

Как передает Report, об этом сообщила президент страны Сиомара Кастро в своем Twitter.

По ее словам, в течение суток в Кортесе "начинаются многочисленные операции, рейды, захваты и блокпосты".

"С этого дня применяется особый комендантский час для Чоломы — с 9 вечера до 4 утра, а в Сан-Педро-Суле комендантский час будет введен с 4 июля. Продолжительность — 15 дней с возможностью продления", — написала глава государства.

В серии вооруженных нападений, которые случились в долине Сула в Гондурасе, погиб по меньшей мере 21 человек, включая детей и женщин, 11 из них расстреляли в бильярдной. Как заявила Кастро, наемники, находящиеся на "службе" у наркоторговцев, терроризируют этот регион.

Она также призвала граждан к сотрудничеству в расследовании преступлений и поимке убийц. Лидер Гондураса пообещала им денежное вознаграждение за такую помощь.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi