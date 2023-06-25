В Гондурасе начали спецоперации после волны убийств

Власти Гондураса объявили, что в карибском департаменте страны Кортес, где произошла волна убийств, проведут силовые спецоперации.

Власти Гондураса объявили, что в карибском департаменте страны Кортес, где произошла волна убийств, проведут силовые спецоперации.

Как передает Report , об этом сообщила президент страны Сиомара Кастро в своем Twitter.

По ее словам, в течение суток в Кортесе "начинаются многочисленные операции, рейды, захваты и блокпосты".

"С этого дня применяется особый комендантский час для Чоломы — с 9 вечера до 4 утра, а в Сан-Педро-Суле комендантский час будет введен с 4 июля. Продолжительность — 15 дней с возможностью продления", — написала глава государства.

В серии вооруженных нападений, которые случились в долине Сула в Гондурасе, погиб по меньшей мере 21 человек, включая детей и женщин, 11 из них расстреляли в бильярдной. Как заявила Кастро, наемники, находящиеся на "службе" у наркоторговцев, терроризируют этот регион.

Она также призвала граждан к сотрудничеству в расследовании преступлений и поимке убийц. Лидер Гондураса пообещала им денежное вознаграждение за такую помощь.