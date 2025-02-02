В Гоме наблюдается острый кризис в сферах санитарии и безопасности

Город Гома - административный центр провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) - охвачен острым кризисом в сферах санитарии и безопасности.

Город Гома - административный центр провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) - охвачен острым кризисом в сферах санитарии и безопасности.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Африканского центра контроля и предотвращения болезней в соцсети Х.

"Ситуация в Гоме представляет собой мину замедленного действия. Если мы срочно не примем меры, то рискуем получить эпидемический кризис, сравнимый с коронавирусом. Гома охвачена беспрецедентным кризисом в областях санитарии и безопасности. Более чем миллиону внутренне перемещенных лиц угрожают боевые действия и смертоносные эпидемии. Они лишены безопасной питьевой воды, канализации и медицинской помощи", - отметили в организации.

Центр призвал лидеров стран Африки принять меры для предотвращения крупной катастрофы в сфере санитарии. В частности, речь идет об опасности возникновения мутаций вируса оспы обезьян, ведь именно из Гомы эпидемия ранее распространилась на 21 африканскую страну.