В Гоме наблюдается острый кризис в сферах санитарии и безопасности

Город Гома - административный центр провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) - охвачен острым кризисом в сферах санитарии и безопасности.
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"Ситуация в Гоме представляет собой мину замедленного действия. Если мы срочно не примем меры, то рискуем получить эпидемический кризис, сравнимый с коронавирусом. Гома охвачена беспрецедентным кризисом в областях санитарии и безопасности. Более чем миллиону внутренне перемещенных лиц угрожают боевые действия и смертоносные эпидемии. Они лишены безопасной питьевой воды, канализации и медицинской помощи", - отметили в организации.
Центр призвал лидеров стран Африки принять меры для предотвращения крупной катастрофы в сфере санитарии. В частности, речь идет об опасности возникновения мутаций вируса оспы обезьян, ведь именно из Гомы эпидемия ранее распространилась на 21 африканскую страну.