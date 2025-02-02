О нас

В Гоме наблюдается острый кризис в сферах санитарии и безопасности

В Гоме наблюдается острый кризис в сферах санитарии и безопасности Город Гома - административный центр провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) - охвачен острым кризисом в сферах санитарии и безопасности.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 18:09
В Гоме наблюдается острый кризис в сферах санитарии и безопасности

Город Гома - административный центр провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) - охвачен острым кризисом в сферах санитарии и безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Африканского центра контроля и предотвращения болезней в соцсети Х.

"Ситуация в Гоме представляет собой мину замедленного действия. Если мы срочно не примем меры, то рискуем получить эпидемический кризис, сравнимый с коронавирусом. Гома охвачена беспрецедентным кризисом в областях санитарии и безопасности. Более чем миллиону внутренне перемещенных лиц угрожают боевые действия и смертоносные эпидемии. Они лишены безопасной питьевой воды, канализации и медицинской помощи", - отметили в организации.

Центр призвал лидеров стран Африки принять меры для предотвращения крупной катастрофы в сфере санитарии. В частности, речь идет об опасности возникновения мутаций вируса оспы обезьян, ведь именно из Гомы эпидемия ранее распространилась на 21 африканскую страну.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi