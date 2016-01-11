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    ​В голодающую Мадайю в Сирии отправился гуманитарный конвой

    В осажденном уже полгода городе блокированы 40.000 человек, практически полностью лишенные продуктов

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 11 января осажденный верными режиму Башара Асада и боевиками "Хизбаллы" сирийский город Мадайя, расположенный на ливанской границе, должен получить первую с октября партию продовольствия, сообщает Report cо ссылкой на The Guardian.

    В осажденном уже полгода городе блокированы 40.000 человек, практически полностью лишенные продуктов.

    Соглашение о доставке продовольствия в голодающие сирийские анклавы было достигнуто гуманитарными организациями 10 января, однако отправка конвоев была отложена. 

    The Guardian передает со ссылкой на международную благотворительную организацию Médecins Sans Frontières, что накануне в Мадайе умерли от голода пять человек – мальчик и четверо мужчин. Также сообщается, что это не первые жертвы голода в осажденном городе. Еще свыше 200 человек находятся в тяжелом состоянии. Десяти требуется немедленная госпитализация.

    Попадет гуманитарная помощь и в осажденные повстанцами населенные пункты в провинции Идлиб. Две верные Асаду деревни в этой северо-западной провинции окружены противниками сирийского режима. В этих деревнях проживают около 30 тысяч человек.

    Отметим, что в последние дни многие жители Мадайи начали публиковать в интернете фотографии, свидетельствующие о голоде. Согласно поступающей информации, они едят домашних животных и траву, чтобы выжить.

    Отметим, Европейский союз направил гуманитарную помощь в три сирийских города - Мадайу, Фуа и и Кефрайя. Ожидается, что она будет доставлена в ближайшие три дня.

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