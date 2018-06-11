В Голливуде произошла стрельба на вечеринке, есть пострадавшие

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Северном Голливуде произошла стрельба на вечеринке, в результате чего пострадали семь человек. Как передает Report, об этом пишет NBC. Сообщение о стрельбе поступило в полицию примерно в час ночи по местному времени. Уточняется, что шесть человек получили огнестрельные ранения, ещё один пострадал от травмы, которую получил, когда попытался скрыться с места происшествия. В настоящий момент все пострадавшие находятся в больнице в стабильном состоянии.

По данным телекомпании, полиция задержала двух человек для допроса.