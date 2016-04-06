В Голландии проходит референдум о соглашении Украина-ЕС

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Голландии проходит голосование на консультативном референдуме, участники которого должны ответить на вопрос, одобряют ли они ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Как сообщает Report, голосование будет признано состоявшимся при явке не менее 30%. Окончательные итоги референдума будут объявлены 12 апреля.

Результаты плебисцита будут носить рекомендательный характер, так как расторгнуть соглашение уполномочен лишь Европейский совет.