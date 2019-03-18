В Голландии в результате стрельбы три человека погибли, девять ранены - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтерс со ссылкой на мэра города.
*** 15:48
В ходе стрельбы в Нидерландах в городе Утрехт погиб один человек, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Очевидцы рассказали, как неизвестный мужчина открыл огонь по людям прямо в транспорте. С места происшествия ему удалось скрыться.
На место прибыла полиция, антитеррористические подразделения, задействованы вертолеты.
По некоторым данным, после инцидента сразу двое боевиков находятся в розыске. Полиция не исключает, что это была террористическая атака.
В Утрехте введен режим максимальной террористической угрозы.
Премьер-министр страны возвращается в Амстердам.
*** 14:43
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в городе Утрехт, передает Report со ссылкой на Reuters.
Местная полиция уже подтвердила инцидент. Подробности пока не приводятся.
На данный момент площадь на железнодорожном вокзале оцеплена, на месте работают аварийные службы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости