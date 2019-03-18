В Голландии в результате стрельбы три человека погибли, девять ранены - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтерс со ссылкой на мэра города.

*** 15:48

В ходе стрельбы в Нидерландах в городе Утрехт погиб один человек, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Очевидцы рассказали, как неизвестный мужчина открыл огонь по людям прямо в транспорте. С места происшествия ему удалось скрыться.

На место прибыла полиция, антитеррористические подразделения, задействованы вертолеты.

По некоторым данным, после инцидента сразу двое боевиков находятся в розыске. Полиция не исключает, что это была террористическая атака.

В Утрехте введен режим максимальной террористической угрозы.

Премьер-министр страны возвращается в Амстердам.

*** 14:43

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в городе Утрехт, передает Report со ссылкой на Reuters.

Местная полиция уже подтвердила инцидент. Подробности пока не приводятся.

На данный момент площадь на железнодорожном вокзале оцеплена, на месте работают аварийные службы.