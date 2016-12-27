В Гоа самолет cо 154 пассажирами выехал за пределы ВПП

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время подготовки ко взлету в аэропорту Даболим в Гоа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Jet Airways с прискорбием сообщает, что самолет сегодняшнего рейса 9W 2374, Гоа-Мумбаи, с 154 пассажирами и семью членами экипажа выехал с взлетно-посадочной полосы во время подготовки к взлету", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все находившиеся на борту были успешно эвакуированы, при этом в процессе эвакуации несколько пассажиров получили травмы. Им оказывается медицинская помощь.