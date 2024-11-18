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В Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью вступили 82 страны

В Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью вступили 82 страны Более 80 стран присоединились к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью, созданному по инициативе Бразилии.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 20:42
В Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью вступили 82 страны

Более 80 стран присоединились к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью, созданному по инициативе Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва на открытии саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

Согласно информации, к альянсу уже присоединились 82 страны, 26 международных организаций, 9 финансовых институтов и 31 неправительственная и благотворительная организации.

В списке, который опубликовала пресс-служба альянса, фигурируют, в частности, Россия, Китай, США, Аргентина, Африканский и Европейский союзы.

Отметим, что Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью - флагманская инициатива Бразилии, которая председательствовала в G20 в этом году. Ее цель - объединение средств и предложений по внедрению мер публичной политики и технологий, показавших эффективность, для сокращения бедности и голода в мире.

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