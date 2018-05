В Глазго проходят массовые протесты в поддержку независимости Шотландии

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Тысячи демонстрантов приняли участие в марше в поддержку независимости Шотландии в городе Глазго. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Организатором шествия выступило объединение All Under One Banner ("Все под одним знаменем"), активисты которого выступают за выход Шотландии из состава Соединенного Королевства. По оценке его представителей, в марше должны были принять участие более 40 тыс. человек. В прошлом году на аналогичную акцию в Глазго пришли более 20 тыс. человек .

Шествие носило мирный характер. Его участники, в том числе семьи с детьми, шли за транспарантом с надписью "Независимость сейчас". Помимо традиционных шотландских знамен, некоторые активисты принесли с собой также флаги Каталонии, чтобы выразить солидарность со стремлением испанского региона обрести независимость от Мадрида.