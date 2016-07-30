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    ​В главном аэропорту Нидерландов усилили охрану из-за возможных терактов

    Руководство главного аэропорта Нидерландов Схипхол приняло решение об усилении мер безопасности из-за возникшей угрозы теракта

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Руководство главного аэропорта Нидерландов Схипхол приняло решение об усилении мер безопасности из-за возникшей угрозы теракта.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета города Харлеммермер, где расположен аэропорт.

    "В ходе встречи с мэром, представителями прокуратуры, главой королевской военной полиции и национальным координатором по борьбе с терроризмом и безопасности было принято решение об усилении мер безопасности в и вокруг Амстердамского аэропорта Схипхол", - говорится в тексте сообщения.

    В данный момент не сообщается, о каких именно угрозах идет речь.

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