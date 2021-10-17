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В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию для прихожан

В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию для прихожан В крупнейшей мечети мира аль-Харам в городе Мекке - центре паломничества мусульман - в воскресенье впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 провели молитву без мер социального дистанцирования.
Другие страны
17 октября 2021 г. 14:49
В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию для прихожан

В крупнейшей мечети мира аль-Харам в городе Мекке - центре паломничества мусульман - в воскресенье впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 провели молитву без мер социального дистанцирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, работники аль-Харам в соответствии с решением восстановить полноценные службы убрали с пола мечети стикеры, помогающие верующим соблюдать достаточную дистанцию друг от друга.

Видео и фотоматериалы, распространенные СМИ, свидетельствуют о том, что в воскресенье в мечети наблюдалась максимальная заполненность.

Саудовские СМИ отмечают, что теперь, после отмены мер, Мекка будет принимать иностранцев, совершающих Умру - малое паломничество в этот город.

При этом, посетители мечети должны быть полностью привиты от COVID-19 и носить маски на ее территории. Кроме того, для прихожан по-прежнему ограничен доступ к главной мусульманской святыне Каабе.

Напомним, что в июле из-за коронавирусных ограничений лишь 60 тыс. вакцинированных жителей страны смогли принять участие в хадже - паломничестве в Мекку в определенное время года.

Отмечается, что пандемия COVID-19 существенно нарушила проведение этих двух мусульманских паломничеств, которые, как правило, являются крупным источником дохода для королевства.

Саудовская Аравия в последние месяцы постепенно начинает возвращение к нормальной жизни. С 1 августа королевство начало принимать полностью вакцинированных от коронавируса туристов. Кроме того, с воскресенья привитые болельщики смогут посещать спортивные мероприятия на всех стадионах страны и других спортивных объектах.

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Версия на азербайджанском языке Məkkənin məşhur məscidində camaat üçün sosial məsafə ləğv edilib

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