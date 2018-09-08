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    В Гималаях упал вертолет с шестью пассажирами

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Пропавший утром в Гималаях вертолет компании Altitude Air, на борту которого находились шесть пассажиров и пилот, по сообщениям очевидцев, упал в районе Нувакот в центральном Непале, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Вертолет, перевозивший пациента из деревни Самогон в Катманду, потерял связь с диспетчерами Международного аэропорта Трибхуван около 8.10 утра (12.10 по Баку).

    По последним данным, местные жители видели вертолет в районе Нувакот, когда он совершал аварийную посадку. На борту находились шесть пассажиров, в том числе 68-летний японский турист Хироми Комацу и пять непальцев. Управляющий директор Altitude Air Нима Нуру Шерпа, ссылаясь на сообщения местных жителей, сообщил, что упавший вертолет не загорелся.

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