 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гималаях туристический автобус был смыт в реку - ВИДЕО

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Туристический автобус был смыт в реку Биас в районе города Манали индийского штата Химачал-Прадеш.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в это время автобус находился на автобусной стоянке и никого в нем не было.

    Юго-западный муссон вызвал очень сильные дожди и оползни, которые заблокировали шоссе в некоторых районах. Уровень воды в реке Биас поднялся и автомобильное движение было заблокировано.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi