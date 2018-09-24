В Гималаях туристический автобус был смыт в реку - ВИДЕО

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Туристический автобус был смыт в реку Биас в районе города Манали индийского штата Химачал-Прадеш.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в это время автобус находился на автобусной стоянке и никого в нем не было.
Юго-западный муссон вызвал очень сильные дожди и оползни, которые заблокировали шоссе в некоторых районах. Уровень воды в реке Биас поднялся и автомобильное движение было заблокировано.
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