В Гималаях туристический автобус был смыт в реку - ВИДЕО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Туристический автобус был смыт в реку Биас в районе города Манали индийского штата Химачал-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в это время автобус находился на автобусной стоянке и никого в нем не было.

Юго-западный муссон вызвал очень сильные дожди и оползни, которые заблокировали шоссе в некоторых районах. Уровень воды в реке Биас поднялся и автомобильное движение было заблокировано.