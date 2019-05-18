​В Гималаях погиб альпинист из Болгарии

Болгарский альпинист Иван Томов погиб во время восхождения на четвертую по высоте вершину мира Лхоцзе, высота которой 8516 метров.

Как передает Report, об этом в пятницу, 17 мая, сообщило Болгарское национальное радио.

Спортсмен 35 лет вместе с гражданкой России Анастасией Руновой покорил вершину в четверг, 16 мая. Причём альпинисту удалось это сделать без кислорода и посторонней помощи. Однако по дороге обратно в лагерь ему неожиданно стало плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, альпинист скончался.

Сообщается, что Томов успешно взбирался на пики Броуд-Пик высотой 8051 метров и Манаслу высотой 8156 метров.