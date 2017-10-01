В Гетеборге более 20 человек арестовали после демонстраций

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы второго по величине шведского города Гетеборга арестовали 23 человека после демонстраций неонацистов и их противников, прошедших в городе в субботу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении для прессы прокуратуры Швеции.

"Дежурный прокурор в Гетеборге в течение субботы и в ночь на воскресенье принял решение об аресте 23 человек по подозрению в совершении массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в связи с демонстрациями в Гетеборге в субботу", - говорится в сообщении.

Прокуратура не уточняет, активисты каких именно политических групп находятся под арестом. Сообщается, что среди них 22 мужчины и одна женщина в возрасте от 20 до 50 лет, многие из них граждане Швеции, двое – из соседних североевропейских стран.

Манифестация неонацистской организации "Североевропейское движение сопротивления", собравшая 600-700 человек, планировалась как марш в несколько сотен метров по центру города. Однако неонацисты не смогли сдвинуться с места из-за акции их противников, собравшей несколько тысяч активистов и среди которых находились представители левых радикальных групп.