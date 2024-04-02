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В германском порту задержано судно по подозрению в нарушении санкций против РФ

В германском порту задержано судно по подозрению в нарушении санкций против РФ Германские таможенники задержали в порту города Росток судно по подозрению в нарушении санкций в отношении России.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 16:49
В германском порту задержано судно по подозрению в нарушении санкций против РФ

Германские таможенники задержали в порту города Росток судно по подозрению в нарушении санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на управление портов и мореходства Ростока.

"Из-за наличия на борту товаров, подпадающих под санкции ЕС, таможенники задержали судно. Его выход из порта запрещен", - отметили в пресс-службе управления.

Речь идет о 193-метровом грузовом судне, следовавшем под флагом Маршалловых островов из России. Судно зашло в порт Ростока из-за неполадки с гребными винтами. Какой именно груз на борту судна вызвал подозрение германской таможни, не уточняется.

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