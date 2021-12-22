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В Германии заявили о пятой волне пандемии из-за "омикрон"-штамма

В Германии заявили о пятой волне пандемии из-за "омикрон"-штамма В ФРГ уверенно начинается пятая волна пандемии COVID из-за распространения варианта "омикрон".
Другие страны
22 декабря 2021 г. 16:11
В Германии заявили о пятой волне пандемии из-за омикрон-штамма

В ФРГ уверенно начинается пятая волна пандемии COVID из-за распространения варианта "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Берлине министр здравоохранения Карл Лаутербах.

"Мы должны уверенно рассчитывать сейчас на пятую волну, в Германии сейчас насчитывается сколько случаев "омикрона", ...что мы должны исходить из того, что Германия уже не сможет избежать волны, вызванной "омикроном", что она придет. Мы интенсивно готовимся к ней", - сказал министр.

Список ограничений, которые будут действовать в Германии c 28 декабря в связи с пандемией коронавируса, представил во вторник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам совещания, проведенного с главами федеральных земель и профильными министрами немецкого правительства. Жесткие ограничения для непривитых сохранятся. Присутствие на работе, пользование общественным транспортом возможно только для привитых, переболевших или сдавших в течение 24 часов тест на коронавирус. Еще более строгие правила действуют в розничной торговле, кино и театрах. Доступ имеют только привитые и переболевшие.

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