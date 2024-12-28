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В Германии заявили о необходимости немедленной закупки 100 тыс. дронов для Бундесвера

В Германии заявили о необходимости немедленной закупки 100 тыс. дронов для Бундесвера Депутат Бундестага, эксперт Христианско-социального союза (ХСС) по вопросам обороны Флориан Хан заявил, что Бундесвер (ВС ФРГ) сильно отстает от современных разработок в области дронов, и указал на необходимость немедленной закупки 100 тыс. БПЛА для Воору
Другие страны
28 декабря 2024 г. 15:43
В Германии заявили о необходимости немедленной закупки 100 тыс. дронов для Бундесвера

Депутат Бундестага, эксперт Христианско-социального союза (ХСС) по вопросам обороны Флориан Хан заявил, что Бундесвер (ВС ФРГ) сильно отстает от современных разработок в области дронов, и указал на необходимость немедленной закупки 100 тыс. БПЛА для Вооруженных сил Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Флориан Хан заявил в интервью телеканалу NTV.

"Бундесвер отстает от современных разработок в области беспилотных летательных аппаратов на несколько световых лет. Мы должны немедленно закупить 100 тыс. дронов для Бундесвера", - сказал он.

В настоящее время Бундесвер располагает только разведывательными беспилотниками. Первые пять боевых дронов будут готовы к использованию не раньше 2026 года.

Депутат утверждает, что ФРГ не добилась никакого прогресса в закупках дронов по вине Социал-демократической партии Германии, представителем которой является канцлер Олаф Шольц. По словам Хана, они блокировали закупку вооруженных дронов всеми возможными способами.

Хан заявил, что правительство ФРГ "не понимает", что дроны в сочетании с искусственным интеллектом меняют правила игры. По словам представителя ХСС, если блок ХДС/ХСС войдет в состав следующего федерального правительства, он хочет создать центр компетенции в области дронов.

"Необходимо расширить защиту от дронов и значительно ускорить закупки новых БПЛА", резюмировал Хан.

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