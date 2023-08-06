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В Германии заявили о необходимости изменить всю архитектуру безопасности

В Германии заявили о необходимости изменить всю архитектуру безопасности Бывшие руководители Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг и Герхард Шиндлер заявили о необходимости полностью изменить всю архитектуру безопасности Германии.
Другие страны
6 августа 2023 г. 14:09
В Германии заявили о необходимости изменить всю архитектуру безопасности

Бывшие руководители Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг и Герхард Шиндлер заявили о необходимости полностью изменить всю архитектуру безопасности Германии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

По мнению Шиндлера и Ханнинга, в стране необходимо создать новую спецслужбу по примеру американского Агентства национальной безопасности или британского Центра правительственной связи, так как существующие германские спецслужбы страдают от "излишка контроля".

"Спецслужбы нельзя превращать в беззубую сторожевую собаку с намордником и железной цепью. Все следует подвергнуть перепроверке", — заявили бывшие руководители BND.

Они добавили, что Берлин не может в долгосрочной перспективе полагаться на зарубежные спецслужбы в вопросах борьбы с терроризмом в стране и защиты немецких солдат в миссиях.

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