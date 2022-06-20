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В Германии заявили о конфискации квартир российского депутата

В Германии заявили о конфискации квартир российского депутата В Мюнхене в рамках борьбы против обхода санкций конфисковали три квартиры и банковский счет, которые, по утверждению властей, принадлежат российскому депутату и его жене.
Другие страны
20 июня 2022 г. 17:31
В Германии заявили о конфискации квартир российского депутата

В Мюнхене в рамках борьбы против обхода санкций конфисковали три квартиры и банковский счет, которые, по утверждению властей, принадлежат российскому депутату и его жене.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на немецкую прокуратуру.

В прокуратуре Мюнхена заявили, что депутат Госумы и его жена, названные Л. и К., совместно владеют двумя квартирами в городе и до недавних пор продолжали зарабатывать деньги, сдавая их в аренду, что нарушило санкции ЕС. При этом жена депутата, зарегистрированная жительницей Мюнхена, по утверждению немецких властей, владеет еще одной квартирой, которая также сдавалась в аренду.

Приказ о конфискации поступил на прошлой неделе и вступил в силу в понедельник. Арендаторы могут продолжить проживать в этих квартирах, однако теперь не имеют права платить аренду депутату и его жене, вместо этого платежи будут внесены на хранение в окружной суд Мюнхена.

По данным СМИ, на конфискованный банковский счет ежемесячно поступала арендная плата на сумму около 3,5 тыс. евро.

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