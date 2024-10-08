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В Германии заявили о готовности Шольца к разговору с Путиным

В Германии заявили о готовности Шольца к разговору с Путиным Канцлер Германии Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
8 октября 2024 г. 15:12
В Германии заявили о готовности Шольца к разговору с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.

"Для Шольца разговор с Путиным не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне. Шольц этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить", - добавил источник.

В то же время в правительстве уточнили, что канцлер будет готов связаться с Путиным, если для такого разговора настанет "правильный момент", нужно будет направить "ясный сигнал" или возникнет "конкретный вопрос".

9 сентября газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии, сообщила, что Шольц готовит собственный план мирного урегулирования в Украине, своего рода новые Минские соглашения.

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Версия на английском языке Germany says Scholz ready to talk to Putin

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