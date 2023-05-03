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В Германии заявили, что спорт должен быть политизированным

В Германии заявили, что спорт должен быть политизированным Спорт не является аполитичным, он должен быть политизированным, чтобы отстаивать свои законные интересы.
Другие страны
3 мая 2023 г. 06:17
В Германии заявили, что спорт должен быть политизированным

Спорт не является аполитичным, он должен быть политизированным, чтобы отстаивать свои законные интересы.

Как передает Report со ссылкой на издание Sportschau.de, об этом заявил председатель правления Олимпийской спортивной конфедерации Германии Торстен Бурместер.

Он подчеркнул, что международному спорту сложно адаптироваться к "изменению политического климата" после войны России в Украине.

"Нам придется снова и снова сталкиваться с политическими реалиями. Возможно, со вступлением в новую эру системных конфликтов в мировом спорте нам потребуются еще более четкие правила игры и менее разрозненные действия", - передает издание слова Бурместера.

"Будучи членами олимпийской семьи, мы видим, что единство в мировом спорте находится под угрозой. Спорт не аполитичен, он должен быть политизированным, чтобы отстаивать свои законные интересы", - констатировал функционер.

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Версия на азербайджанском языке Burmester: “İdman siyasiləşməlidir”

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