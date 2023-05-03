В Германии заявили, что спорт должен быть политизированным

Спорт не является аполитичным, он должен быть политизированным, чтобы отстаивать свои законные интересы.
Как передает
Он подчеркнул, что международному спорту сложно адаптироваться к "изменению политического климата" после войны России в Украине.
"Нам придется снова и снова сталкиваться с политическими реалиями. Возможно, со вступлением в новую эру системных конфликтов в мировом спорте нам потребуются еще более четкие правила игры и менее разрозненные действия", - передает издание слова Бурместера.
"Будучи членами олимпийской семьи, мы видим, что единство в мировом спорте находится под угрозой. Спорт не аполитичен, он должен быть политизированным, чтобы отстаивать свои законные интересы", - констатировал функционер.