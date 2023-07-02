В Германии заявили, что экономика страны может войти в период длительной стагнации

Экономика Германии впадет в период длительной рецессии, так как в стране наблюдается уменьшение производства, а признаков подъема даже не предвидится.

Экономика Германии впадет в период длительной рецессии, так как в стране наблюдается уменьшение производства, а признаков подъема даже не предвидится.

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, об этом заявил глава немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) Петер Адриан.

"Германия и ее экономика находятся в рецессии. Мы — одна из немногих стран в Европе, чей объем производства снова ниже докоронавирусного уровня. Настроение иногда очень плохое, особенно среди средних компаний", - отметил Адриан.

По его словам, на рынке царит атмосфера нежелания вкладывать куда-либо свои средства. Однако необходимо понять, что период пандемии коронавируса уже закончился, поэтому необходимо наращивать объемы производства.

Он добавил, что сейчас экономика Германии стремительно идет в минус. При этом можно будет считать за счастье, если по итогам года будет хотя бы нулевой экономический рост. Кроме того, до сих пор бюрократические препятствия доставляют много проблем немецким компаниям, из-за чего приходится много времени тратить на различные уведомления и документы. При этом драгоценное время упускается, которое могло быть потрачено на работу над новыми решениями и концепциями в бизнесе.