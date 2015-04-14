​В Германии завершились переговоры глав МИД "нормандской четверки"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Берлине завершились переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча глав МИД России, ФРГ, Франции и Украины - Сергея Лаврова, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабиуса и Павла Климкина длилась почти 4 часа.

Как заявил журналистам перед открытием переговоров Штайнмайер, стороны должны были обсудить запуск политического процесса на Украине, в частности, создание рабочих подгрупп в рамках контактной группы.

Атмосфера на переговорах глав МИД была крайне напряженной, обсуждалась и военная, и политическая часть минских договоренностей.