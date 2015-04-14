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    ​В Германии завершились переговоры глав МИД "нормандской четверки"

    Встреча длилась почти 4 часа

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Берлине завершились переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча глав МИД России, ФРГ, Франции и Украины - Сергея Лаврова, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабиуса и Павла Климкина длилась почти 4 часа.

    Как заявил журналистам перед открытием переговоров Штайнмайер, стороны должны были обсудить запуск политического процесса на Украине, в частности, создание рабочих подгрупп в рамках контактной группы.

    Атмосфера на переговорах глав МИД была крайне напряженной, обсуждалась и военная, и политическая часть минских договоренностей.

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