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В Германии зарегистрировали суточный максимум по смертности от COVID-19

В Германии зарегистрировали суточный максимум по смертности от COVID-19 Число летальных исходов увеличилось на 1 188
Другие страны
8 января 2021 г. 11:54
В Германии зарегистрировали суточный максимум по смертности от COVID-19
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Число летальных исходов из-за коронавируса в Германии увеличилось за сутки на 1 188, это максимальный показатель за все время эпидемии в этой стране. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Институт Роберта Коха.

За 24 часа зарегистрировано 31 849 случаев заражения.

Предыдущий антирекорд по смертности был зафиксирован 30 декабря - 1 129 летальных исходов в связи с коронавирусом.

С начала пандемии в Германии выявлены 1 866 887 инфицированных, скончались 38 795 пациентов с коронавирусом.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.

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Версия на английском языке German daily Covid death toll hits record high

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