В Германии заморозили более 95 млн евро на счетах компаний и частных лиц из РФ

Порядка 96 млн евро заблокировано на счетах российских юридических и частных лиц в Германии в рамках введенных санкций.

Порядка 96 млн евро заблокировано на счетах российских юридических и частных лиц в Германии в рамках введенных санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал ARD.

По его информации, федеральное правительство впервые обнародовало данные о том, сколько денег на данный момент заблокировано в Германии в связи с санкциями против российских компаний и частных лиц. Так, до 21 марта банки заморозили в общей сложности свыше 95,5. Это означает, что владельцы не могут получить доступ к этим средствам и не могут, например, осуществлять переводы или снятие средств.

В середине марта Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России из-за боевых действий в Украине, который включает в себя экономические и персональные ограничительные меры. Так, ЕС ограничил импорт стали и железа из России, инвестиции в энергетический сектор страны, экспорт предметов роскоши в РФ, а также ввел санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний.