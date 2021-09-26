В Германии закрылись избирательные участки

Выборы в Бундестаг завершились в воскресенье в Германии.
Предварительные официальные данные появятся в ночь на понедельник, они будут корректироваться по мере подсчета голосов. Окончательные цифры будут опубликованы примерно через две недели.
Отметим, что правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей ФРГ, именно они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.