О нас

В Германии закрыли ночной доступ к банкоматам из-за участившихся взломов

В Германии закрыли ночной доступ к банкоматам из-за участившихся взломов Жители Германии не смогут снимать деньги в банкоматах в фойе банковских отделений по ночам. Власти страны решили запретить банкам оставлять фойе открытыми с 23:00 до 6:00 из-за участившихся атак на банкоматы с использованием взрывчатки.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 15:47
В Германии закрыли ночной доступ к банкоматам из-за участившихся взломов

Жители Германии не смогут снимать деньги в банкоматах в фойе банковских отделений по ночам. Власти страны решили запретить банкам оставлять фойе открытыми с 23:00 до 6:00 из-за участившихся атак на банкоматы с использованием взрывчатки.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

На встрече с представителями банковской индустрии министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер заявила, что правительство вынуждено принять "эффективные и общенациональные превентивные меры", чтобы остановить волну нападений.

По данным властей, количество атак на банкоматы с использованием взрывчатых веществ выросло со 111 в 2020 году до 250 в 2021 году, а по итогам текущего года их количество, скорее всего, окажется еще больше.

"Резкое увеличение числа взрывов банкоматов, часто совершаемых с использованием особо опасных взрывчатых веществ, угрожает жизни третьих лиц", - заявила министр.

О росте числа атак на банкоматы с использованием взрывчатки недавно заявил и Европол. По данным организации, особенно часто эти атаки происходят в Нидерландах, Германии, странах Балтии и южной части Европы. В рамках борьбы с участившимися атаками банки Германии намерены также усовершенствовать систему видеонаблюдения, усилить защиту оборудования, а также сократить объемы наличных средств, хранящихся в банкоматах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi