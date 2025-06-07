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В Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты

В Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты Пожар произошел в здании бывшей государственной оперетты в германском городе Дрездене.
Другие страны
7 июня 2025 г. 08:25
В Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты

Пожар произошел в здании бывшей государственной оперетты в германском городе Дрездене.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild, сославшись на пожарную службу и собственные источники.

По информации, к месту происшествия были привлечены около 60 сотрудников пожарной службы. Причина возгорания неизвестна. Над зданием образовалось большое облако дыма. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов двух домов, расположенных наиболее близко к загоревшемуся зданию. Никакой информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время здание, где произошел пожар, пустует. Однако в период с 1947 по 2016 годы здесь находилась государственная оперетта.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada keçmiş operetta binası yanıb

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