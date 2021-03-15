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В Германии зафиксирован рост числа политически мотивированных преступлений

В Германии зафиксирован рост числа политически мотивированных преступлений Происхождение 8 тыс. преступлений не может быть установлено, в то время как остальные преступления вызваны внешней или религиозной идеологией
Другие страны
15 марта 2021 г. 14:56
В Германии зафиксирован рост числа политически мотивированных преступлений

В Германии произошел рост числа политически мотивированных преступлений.

Как сообщили европейскому бюро Report из Федерального министерства внутренних дел Германии, в 2020 году было зарегистрировано 44 034 политически мотивированных преступления.

В 3 354 случаев людям были нанесены травмы средней и тяжелой степени. В сообщении министерства отмечается, что это самый высокий показатель с 2016 года. Из 44 034 преступлений 23 400 были совершены правыми, а 11 тыс. - леворадикальными группировками.

Кроме того, было подчеркнуто, что происхождение 8 тыс. преступлений не может быть установлено, в то время как остальные преступления вызваны внешней или религиозной идеологией.

По данным Федерального министерства внутренних дел, с 2020 года преступления на почве антисемитизма также достигли рекордного уровня. Так, в прошлом году в Германии было зарегистрировано 56 преступлений на почве антисемитизма. В 51 случае преступления связаны с умышленным причинением вреда здоровью.

Отметим, что с 2001 года политически мотивированные преступления в Германии регистрируются как отдельная категория правонарушений.

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Версия на английском языке Germany sees increase in number of politically motivated crimes
Версия на азербайджанском языке Almaniyada siyasi motivli cinayətlərin sayında artım qeydə alınıb

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