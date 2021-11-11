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В Германии зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19

В Германии зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19 Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 50 196, что стало новым максимумом за все время пандемии, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
11 ноября 2021 г. 09:31
В Германии зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 50 196, что стало новым максимумом за все время пандемии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий антирекорд зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39 676 случаев заражения.

От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 235 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 97 198, свидетельствуют опубликованные данные Института Роберта Коха.

На прошлой неделе и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является, прежде всего, "пандемией непривитых". 10 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что темпы вакцинации в стране недостаточно высокие для предотвращения роста заражения коронавирусом. Показатели иммунизации населения ниже 75%, по ее словам, связаны с экспоненциальным ростом, сопровождающимся высокой заполненностью отделений интенсивной терапии.

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Версия на английском языке Germany's daily COVID incidence reaches new high
Версия на азербайджанском языке Almaniyada COVID-19-a yoluxma sayı artır

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