В Германии зафиксировали 113 случаев заражения человека оспой обезьян

Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии.

Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила представитель института.

"Все случаи заражения в Германии, о которых известно Институту Роберта Коха, связаны с мужчинами", - приводит ее слова агентство DPA.

Во вторник институт сообщал о 80 случаях заражения оспой обезьян по всей стране. Большая часть зарегистрированных случаев относится к столице ФРГ: по состоянию на вечер вторника управление здравоохранения Берлина отметило, что заразились 72 человека, 13 из которых находятся на лечении в больнице.