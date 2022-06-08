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В Германии зафиксировали 113 случаев заражения человека оспой обезьян

В Германии зафиксировали 113 случаев заражения человека оспой обезьян Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии.
Другие страны
8 июня 2022 г. 19:44
В Германии зафиксировали 113 случаев заражения человека оспой обезьян

Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила представитель института.

"Все случаи заражения в Германии, о которых известно Институту Роберта Коха, связаны с мужчинами", - приводит ее слова агентство DPA.

Во вторник институт сообщал о 80 случаях заражения оспой обезьян по всей стране. Большая часть зарегистрированных случаев относится к столице ФРГ: по состоянию на вечер вторника управление здравоохранения Берлина отметило, что заразились 72 человека, 13 из которых находятся на лечении в больнице.

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