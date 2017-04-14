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    В Германии задержаны трое подозреваемых в подготовке терактов

    Двое 27-летних мужчин и одна женщина были задержаны еще накануне

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Силы полицейского спецподразделения в пятницу задержали троих предполагаемых радикалов, их подозревают в причастности к подготовке теракта в ФРГ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отмечается, что двое 27-летних мужчин (граждане Турции и Афганистана) и одна женщина (25-летняя гражданка Германии) были задержаны еще накануне. Ранее был задержан еще один подозреваемый, 25-летний гражданин ФРГ Саша Л., которого считают организатором подготовки теракта, направленного против полиции или солдат бундесвера.

    Прокуратура считает, что трое задержанных в четверг помогали Саше Л., задержания были проведены в Кельне, городах Бюнде и Хильдесхайм, двое мужчин и женщина в настоящее время находятся в предварительном заключении.

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