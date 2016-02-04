В Германии задержаны трое по подозрению в подготовке терактов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Трое подозреваемых в причастности к подготовке терактов задержаны в ходе спецоперации немецкой полиции против участников группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на Bild.

Обыски в рамках операции прошли в Берлине, федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония.

По данным полиции, среди задержанных - двое мужчин и одна женщина.

Как отмечает Bild, подозреваемые – выходцы из Алжира, причем один из них уже разыскивается властями своей страны в связи с аналогичными подозрениями. Предположительно он проходил военную подготовку в Сирии.