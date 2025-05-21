В Германии задержаны пять человек за связи с правоэкстремистской организацией

Правоохранительные органы Германии задержали пять человек, которые подозреваются в членстве и поддержке правоэкстремистской террористической организации, называющей себя "Последняя волна обороны".

Правоохранительные органы Германии задержали пять человек, которые подозреваются в членстве и поддержке правоэкстремистской террористической организации, называющей себя "Последняя волна обороны".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

Четырех из них подозревают в членстве в этой организации, одного - в ее поддержке. Трое, по данным Генпрокуратуры, являлись главарями группы. Все задержанные - граждане Германии. "Задержания прошли в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Гессене", - отмечается в сообщении ведомства. При этом утверждается, что подозреваемые планировали нападения на беженцев и политических диссидентов.

"Все упомянутые выше лица принадлежат к правоэкстремистской террористической организации, основанной не позднее середины апреля 2024 года, которая называет себя "Последняя волна обороны". Члены этой организации считают себя последней инстанцией в защите "немецкой нации". Их цель - добиться краха демократической системы в Федеративной Республике Германия посредством актов насилия, в первую очередь против мигрантов и политических оппонентов", - указали в Генпрокуратуре ФРГ.