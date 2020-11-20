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В Германии задержан врач по подозрению в убийстве пациентов с коронавирусом

В Германии задержан врач по подозрению в убийстве пациентов с коронавирусом Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники, который подозревается в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.
Другие страны
20 ноября 2020 г. 21:57
В Германии задержан врач по подозрению в убийстве пациентов с коронавирусом

Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники, который подозревается в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе полиции.

Врач университетской клиники Эссена был задержан 19 ноября. "После совместного расследования прокуратуры и управления полиции Эссена имеется подозрение, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к их немедленной смерти", - говорится в документе.

Врач университетской клиники Эссена был задержан 18 ноября. "После совместного расследования прокуратуры и управления полиции Эссена имеется подозрение, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к их немедленной смерти", - говорится в документе.

Оба пациента - мужчины 47 и 50 лет - скончались в текущем месяце, 13 и 17 ноября. Они оба проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения медикаментов "в очень критическом состоянии". Полиция Эссена создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить "страдания пациента и его родных".

Университетская клиника Эссена при этом сообщает, что 44-летний врач работал в учреждении с февраля текущего года. Клиника, в отличие от полиции, заявляет не о "последней стадии жизни" и "очень критическом состоянии", а об "умиравших пациентах на последней стадии смерти". Руководство клиники отстранило врача от работы, как только прокуратура известила учреждение о расследовании.

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