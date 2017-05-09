В Германии задержан сообщник планировавшего теракт офицера

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Немецкая полиция задержала еще одного мужчину, подозреваемого в причастности к планированию нападения вместе с задержанным ранее бывшим служащим Вооруженных сил ФРГ, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Обвиняемый подозревается в планировании тяжкого преступления против государства", - говорится в заявлении прокуратуры. По данным агентства, задержанным оказался 27-летний гражданин Германии по имени Максимилиан Т.

Напомним, что 27 апреля была распространена информация о задержании 28-летнего военнослужащего Бундесвера (ВС ФРГ) Франко А., планировавшего совершить на территории Германии теракт. Как отметили в прокуратуре, осенью 2015 года, то есть на пике миграционного кризиса, он пришел в центр приема беженцев, сказал, что приехал с Ближнего Востока, подал заявку на получение убежища в Баварии. Его запрос был удовлетворен спустя некоторое время.

По одной из версий следствия, молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой версии, военнослужащий намеревался проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором он был зарегистрирован, и устроить там стрельбу.