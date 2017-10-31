В Германии задержан сириец по подозрению в подготовке теракта

© REUTERS

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии задержали в городе Шверин (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) 19-летнего гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Генеральной прокуратуре Германии.

В доме задержанного были проведены обыски.

По данным прокуратуры, подготовку к теракту он начал в июле этого года, закупая компоненты для изготовления взрывного устройства. Привести его в действие он собирался в месте массового скопления людей.

"Поводов полагать, что он был вовлечен в какую-либо террористическую организацию, нет", - отметила Генпрокуратура.

Согласно данным контрразведки, около 1,8 тыс. человек в ФРГ относятся к категории потенциальных радикалов. Ранее глава МВД Томас де Мезьер проинформировал, что в прошлом году в стране удалось предотвратить более 10 терактов. С начала нынешнего года в республике было возбуждено около 900 дел, связанных с террористической деятельностью.