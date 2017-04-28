В Германии задержан предполагаемый боевик ИГ

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ На юго-западе Германии задержан мужчина, которого подозревают в участии в военных действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на DW.

По информации федеральной прокуратуры, 23-летний сириец взят под стражу в округе Биберах федеральной земли Баден-Вюртемберг, полиция также провела обыск в его квартире. Сирийца подозревают в том, что в 2013 году он присоединился к ИГ и участвовал в боевых действиях на стороне террористов.

Ранее, 27 апреля, Высший земельный суд Мюнхена приговорил другого мужчину к трем годам лишения свободы за членство в ИГ и подготовку тяжких преступлений, угрожающих безопасности государства. По убеждению суда, Али Р., работавший таксистом в Берлине, в 2014 году уехал в Сирию, чтобы привезти в Германию своих детей. В Ракке он вступил в ряды "Исламского государства" и поначалу занимался вновь прибывшими боевиками. Позже он научился обращаться с оружием и участвовал в производстве самодельных взрывных устройств. В октябре 2015 года он вернулся в Германию вместе с детьми и был арестован в начале ноября.