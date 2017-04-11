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    В Германии задержан подозреваемый в подготовке теракта у посольства России

    Дело передано в ведение прокуратуры Дрездена

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Германии в лагере беженцев под Лейпцигом задержан 24-летний выходец из Марокко, который, как полагают правоохранительные органы, готовил теракт у посольства России в Берлине. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил  пресс-секретарь прокуратуры федеральной земли Саксония Вольфганг Кляйн.

    По его словам, дело передано в ведение прокуратуры Дрездена. 

    По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, задержанный находится в полицейском участке еще с прошлой субботы, 8 апреля, однако санкция на его арест пока не выдана.

    Издание утверждает, что задержанного подозревают в подготовке "тяжкого насильственного преступления". Его потенциальной целью правоохранители считают посольство России в Берлине. Марокканца также подозревают в угрозах устроить взрыв в профучилище под Лейпцигом.

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