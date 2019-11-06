В Германии задержан фальшивый доктор, погубивший четырех пациентов

В Германии была задержана 48-летняя женщина, обвиняемая в непредумышленном убийстве четырех пациентов после подделки своей медицинской квалификации.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает CNN.

Согласно поступившей информации, ее также обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, мошенничестве, подделке документов.

Как стало известно, женщина работала помощником врача в больнице Фрицлар в округе Швальм-Эдер.

Отмечается, что она устроилась на работу в больницу по поддельным документам. Ей удалось пробыть в этой роли незамеченной с ноября 2015 года по август 2018 года. При этом женщина неоднократно совершала ошибки. К примеру, она назначала пациентам неправильные лекарства.

Расследование в отношении жительницы Германии продолжается. В данный момент она заключена под стражу.