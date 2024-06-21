В Германии задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в шпионаже

Правоохранительные органы Германии задержали трех мужчин - граждан России, Украины и Армении - по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

Правоохранительные органы Германии задержали трех мужчин - граждан России, Украины и Армении - по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

По ее данным, трое задержанных по заданию иностранной разведки находились в ФРГ с целью сбора информации о находящемся на территории страны "человеке из Украины".

"Для этого они следили 19 июня за кафе во Франкфурте-на-Майне, в котором должна была находиться их цель", - отмечается в заявлении ведомства.

О спецслужбе какой страны может идти речь, не уточняется. Подозреваемые были задержаны 19 июня, а 20 июня судья выдал и исполнил ордера на их арест.

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В Германии задержали трех человек, включая гражданина РФ, по подозрению в шпионаже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Генпрокуратура страны.