В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Сотрудники федерального управления уголовной полиции в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге задержали трех граждан Германии, которых подозревают в работе на китайскую разведку.

Сотрудники федерального управления уголовной полиции в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге задержали трех граждан Германии, которых подозревают в работе на китайскую разведку.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Германии.

Хервига Ф., Ину Ф. и Томаса Р. задержали на основании судебного ордера от 17 апреля 2024 года. У них дома и на рабочих местах были проведены обыски.

"Обвиняемые подозреваются в том, что они работали на китайскую разведку с неопределенного периода времени до июня 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, Томас Р. сотрудничал с агентом китайской разведывательной службы MSS. По поручению этого человека Томас Р. искал в Германии информацию об инновационных технологиях, пригодных для использования в военных целях. Для этого он обратился к супругам Хервигу и Ине Ф., они управляют компанией из Дюссельдорфа, которая сотрудничает с германскими учеными и исследователями.

"На первом этапе целью было провести исследование для китайского подрядчика по состоянию техники деталей машин, которые также имеют важное значение для эксплуатации мощных судовых двигателей, например, на боевых кораблях", - выяснила генпрокуратура.

За китайским подрядчиком стоял сотрудник MSS, от которого Томас Р. получал задания, финансирование проекта осуществлялось государственными китайскими учреждениями.

"На момент задержания подозреваемые вели дальнейшие переговоры по исследовательским проектам, которые могли бы быть полезны, в частности, для наращивания военно-морской мощи Китая", - добавили в пресс-службе ведомства.